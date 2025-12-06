Riapre la linea della Valsugana | c' è la data ufficiale

Tutto pronto per la riapertura della linea della Valsugana che collega Trento con Bassano del Grappa: si comincia dal prossimo 10 dicembre, con gli orari già pubblicati qui, sulla pagina di Trentino Trasporti. Restano ancora, per il momento, alcune corse con autobus sostitutivi.Alcune cose da. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Riapre la Valsugana: tutte le info per i viaggiatori. In corso test di collaudo su tutta la linea, da Trento a Bassano del Grappa - Mercoledì 10 dicembre la linea ferroviaria della Valsugana sarà riaperta nell'intera tratta tra Trento e Bassano del Grappa. Da ildolomiti.it

