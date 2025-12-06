Riapre la linea della Valsugana | c' è la data ufficiale

Tutto pronto per la riapertura della linea della Valsugana che collega Trento con Bassano del Grappa: si comincia dal prossimo 10 dicembre, con gli orari già pubblicati qui, sulla pagina di Trentino Trasporti. Restano ancora, per il momento, alcune corse con autobus sostitutivi.Alcune cose da. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Altre letture consigliate

?RIAPRE LO SPORTELLO GAL E CCL ? Da Regione Liguria 70 milioni a disposizione delle imprese. Linea B “Energia” Sono ammissibili spese per: • coibentazione involucro edilizio • sostituzione impianti termici • ristrutturazione impianti termici e tutte le sp - facebook.com Vai su Facebook

Riapre la Valsugana: tutte le info per i viaggiatori. In corso test di collaudo su tutta la linea, da Trento a Bassano del Grappa - Mercoledì 10 dicembre la linea ferroviaria della Valsugana sarà riaperta nell'intera tratta tra Trento e Bassano del Grappa. Lo riporta ildolomiti.it

Isi, 'riapre linea ferroviaria Pa-Ct, si percorrerà in due ore' - "Questa è una linea che ha delle innovazioni tecnologiche, 38 chilometri della nuova Bicocca Catenanuova è una linea del futuro. Si legge su ansa.it