Domani riaprirà al transito il ponte sul fiume Montone, tra San Pancrazio e Ragone. Giovedì sono state effettuate le prove di carico sulla struttura, interessata da un articolato intervento di consolidamento strutturale, che hanno dato esito positivo. Il ponte è chiuso da un anno, dal 7 ottobre 2024, e il cantiere è andato avanti ben oltre le previsioni, visto che la riapertura era prevista inizialmente a giugno. Ora è in corso il montaggio del guardrail, attività necessaria per consentire la riapertura al traffico domani. Le opere hanno riguardato l’adeguamento statico e sismico del ponte, con demolizione dell’impalcato esistente e ricostruzione con struttura metallica; è stata inoltre adeguata la sezione stradale ed è stato realizzato un percorso protetto per pedoni e utenze deboli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riapre il ponte di Ragone. Via libera da domani