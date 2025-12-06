Una serie sottovalutata che ha anticipato i tempi: Torchwood. Nonostante siano trascorsi quattordici anni dalla sua conclusione, Torchwood continua a essere un riferimento importante nel panorama degli spin-off di Doctor Who. La serie, spesso considerata un prodotto meno noto, ha rappresentato un esperimento narrativo innovativo, anticipando molte tendenze e tematiche che oggi sono al centro di molte produzioni contemporanee. Esaminare le caratteristiche di questo show permette di capire perché meriterebbe un rinnovato interesse e un ritorno sulla scena televisiva. Le caratteristiche distintive di Torchwood. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Revival della serie sci-fi cancellata troppo presto dopo 14 anni