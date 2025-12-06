Return to Silent Hill | disponibili i due trailer in italiano

Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, è lieta di annunciare l’arrivo nei cinema italiani di RETURN TO SILENT HILL, il live-action tratto dall’immortale videogioco horror Silent Hill 2, che si mostra in una doppia dose di orrore. La Casa del Male fatto Bene ha infatti svelato il trailer ufficiale italiano e il secondo trailer italiano del film, nelle sale dal 22 gennaio in anteprima mondiale. Dopo il successo del primo film, uscito nel 2006, Christophe Gans torna alla regia di questo nuovo capitolo del franchise, basato sull’acclamato videogame uscito nel 2001. Un capolavoro del genere horror che ha continuato a far innamorare giocatori di tutto il mondo per oltre 20 anni, conoscendo nuova fama tra le generazioni più giovani grazie all’acclamato remake dello scorso anno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

