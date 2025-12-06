Retata a ridosso della Valassina contro lo spaccio | in azione i carabinieri a cavallo
Un'operazione straordinaria ha visto i carabinieri impegnati nelle aree boschive a ridosso della Ss36 per contrastare lo spaccio di stupefacenti. L'intervento, condotto nella giornata di giovedì 4 dicembre, ha coinvolto unità cinofile e il reparto a cavallo del Parco di Monza, permettendo di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
