Restyling case popolari gli abitanti di Tor Bella Monaca | Bello ma dentro casa le tubature perdono e moriamo di freddo
“Qui non avevo mai visto nessuno fare lavori. Adesso stanno ristrutturando, ma solo l’esterno. Mettono le finestre nuove, a me hanno messo pure la porta, dentro non fanno niente purtroppo. Io ho il bagno disastrato per l’umidità”.A parlare è Serafina, 68 anni, abita nelle case popolari di via. 🔗 Leggi su Romatoday.it
