Respinti alla frontiera due marocchini sbarcati a Lampedusa 50 i rimpatri dall' inizio dell' anno

Due marocchini, sbarcati irregolarmente a Lampedusa nei giorni scorsi, sono stati accompagnati alla frontiera. Lo hanno fatto ieri i poliziotti dell'ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento, in esecuzione ad un provvedimento di respingimento del questore Tommaso Palumbo. I due sono stati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it