Respinti alla frontiera due marocchini sbarcati a Lampedusa 50 i rimpatri dall' inizio dell' anno
Due marocchini, sbarcati irregolarmente a Lampedusa nei giorni scorsi, sono stati accompagnati alla frontiera. Lo hanno fatto ieri i poliziotti dell'ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento, in esecuzione ad un provvedimento di respingimento del questore Tommaso Palumbo. I due sono stati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
ELENA MISTRELLO “RESPINTA DALLA FRANCIA COME SE FOSSI UNA TERRORISTA: MA FACCIO SOLO FUMETTI” Invitata a un festival, cacciata via da Tolosa: “Minaccia per l’ordine pubblico” di Mario Natangelo FQ - 25.11.2025 - Respinta alla frontiera fr - facebook.com Vai su Facebook
