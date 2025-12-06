"> Domani sera il Maradona si accenderà per l’ultima volta nel 2025. Una sfida che Repubblica Napoli definisce «doppiamente speciale»: Napoli-Juventus non vale soltanto tre punti pesantissimi per l’alta classifica, ma rappresenta anche l’atto finale dell’anno solare nello stadio di Fuorigrotta. Dopo il confronto con il grande ex Luciano Spalletti, come ricorda ancora Repubblica Napoli, gli azzurri affronteranno solo trasferte: Udine e Cremona in campionato (14 e 28 dicembre), Lisbona in Champions contro il Benfica di Mourinho, e poi la Supercoppa Italiana a Riad il 18 dicembre contro il Milan. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “L’ultima del 2025 a Fuorigrotta. Notte azzurra con 55 mila tifosi”