Reitan nettamente davanti al Nedbank Golf Challenge Francesco Molinari sale ancora
Continua la corsa di Kristoffer Reitan verso quello che, nelle sue speranze, dovrebbe essere il suo primo torneo vinto sul DP World Tour. A 18 buche dalla fine, salvo colpi all’incontrario che nel golf si sono visti (chiedere a Sebastian Soderberg e Linn Grant), tutto appare quasi già deciso con il -17 da parte del norvegese, autore oggi di un -5 che avrebbe potuto essere -7 senza un doppio bogey alla 18. Per lui sono sette i colpi di vantaggio sulla concorrenza. In una giornata caratterizzata da una sospensione causata da tuoni e (peggio ancora) fulmini nell’area, un allarme poi rientrato, in seconda posizione ci finisce Jayden Schaper, il primo dei padroni di casa, a -12. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Luca Zaia resta il perno del consenso politico veneto nel centrodestra: oltre 40 mila preferenze personali e un effetto-traino che porta la Lega sopra il 30%, nettamente davanti a Fratelli d’Italia - facebook.com Vai su Facebook