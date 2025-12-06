Continua la corsa di Kristoffer Reitan verso quello che, nelle sue speranze, dovrebbe essere il suo primo torneo vinto sul DP World Tour. A 18 buche dalla fine, salvo colpi all’incontrario che nel golf si sono visti (chiedere a Sebastian Soderberg e Linn Grant), tutto appare quasi già deciso con il -17 da parte del norvegese, autore oggi di un -5 che avrebbe potuto essere -7 senza un doppio bogey alla 18. Per lui sono sette i colpi di vantaggio sulla concorrenza. In una giornata caratterizzata da una sospensione causata da tuoni e (peggio ancora) fulmini nell’area, un allarme poi rientrato, in seconda posizione ci finisce Jayden Schaper, il primo dei padroni di casa, a -12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Reitan nettamente davanti al Nedbank Golf Challenge, Francesco Molinari sale ancora