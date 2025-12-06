Regretting You intervista a Dave Franco e Allison Williams | L' amore? È questione di tempismo

Gli attori interpretano una coppia che si avvicina sempre nel momento sbagliato nel film di Josh Boone basato sull'omonimo romanzo di Collen Hoover. In sala. Josh Boone è ormai un esperto di adattamenti di romanzi young adult in cui i protagonisti adolescenti devono affrontare prove difficili. Dopo Colpa delle stelle ha infatti adattato per il cinema anche Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, basato sull'omonimo libro di Collen Hoover. Il film, nelle sale italiane dal 4 dicembre, ha per protagonisti Mckenna Grace e Mason Thames (il set è stato galeotto: i due sono insieme anche nella vita reale) nei ruoli di Clara e Miller, adolescenti attratti l'uno dall'altra anche se le famiglie non sono d'accordo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Regretting You, intervista a Dave Franco e Allison Williams: "L'amore? È questione di tempismo"

Altri contenuti sullo stesso argomento

È online il nuovo spot di Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto. Un legame madre-figlia messo alla prova, segreti che cambiano tutto. Lo avete già visto? Da oggi al cinema con Eagle Pictures #RegrettingYou #TuttoQuelloCheNonTiHoDetto #Ci - facebook.com Vai su Facebook

Regretting You, intervista a Dave Franco e Allison Williams: "L'amore? È questione di tempismo" - Tutto quello che non ti ho detto, film di Josh Boone basato sull'omonimo romanzo di Collen Hoover. movieplayer.it scrive

Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto, un film che è esattamente come ti immagini (e va bene così) - Tutto quello che non ti ho detto, la recensione del film tratto dal bestseller internazionale di Colleen Hoover. Lo riporta tvserial.it

Regretting you, recensione: le relazioni di coppia secondo Colleen Hoover - Regretting you: Allison Williams e Dave Franco non riescono a dare un senso alle falle del libro, firmato dalla stessa autrice di It Ends with Us, Colleen Hoover. Secondo msn.com

La pressione dei fan di Colleen Hoover affrontata dal cast e dal regista di Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto - Il cast e il regista di Regretting You raccontano come hanno gestito la forte pressione dei fan di Colleen Hoover durante la realizzazione del film. Scrive cinefilos.it

Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, trama e cast del film al cinema da oggi - Tutto quello che non ti ho detto, trama e cast del film al cinema da oggi ... Lo riporta tg24.sky.it

Regretting You – Tutto Quello Che Non Ti Ho Detto: recensione del film di Josh Boone - Tutto Quello Che Non Ti Ho Detto, il film di Josh Boone in uscita il 4 dicembre 2025 ... Segnala cinematographe.it