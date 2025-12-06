Regretting You intervista a Dave Franco e Allison Williams | L' amore? È questione di tempismo

Movieplayer.it | 6 dic 2025

Gli attori interpretano una coppia che si avvicina sempre nel momento sbagliato nel film di Josh Boone basato sull'omonimo romanzo di Collen Hoover. In sala. Josh Boone è ormai un esperto di adattamenti di romanzi young adult in cui i protagonisti adolescenti devono affrontare prove difficili. Dopo Colpa delle stelle ha infatti adattato per il cinema anche Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, basato sull'omonimo libro di Collen Hoover. Il film, nelle sale italiane dal 4 dicembre, ha per protagonisti Mckenna Grace e Mason Thames (il set è stato galeotto: i due sono insieme anche nella vita reale) nei ruoli di Clara e Miller, adolescenti attratti l'uno dall'altra anche se le famiglie non sono d'accordo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

regretting you intervista a dave franco e allison williams l amore 200 questione di tempismo

© Movieplayer.it - Regretting You, intervista a Dave Franco e Allison Williams: "L'amore? È questione di tempismo"

