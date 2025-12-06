Regionali l’analisi del GT Montesarchio-Valle Caudina | Vince Fico ma non il M5S
Tempo di lettura: 6 minuti Il Gruppo Territoriale Montesarchio-Valle Caudina ritiene sia doveroso condividere una analisi oggettiva del risultato elettorale. Con l’elezione di Roberto Fico, le urne certificano anche la sconfitta della politica con l’astensione del 56% a livello regionale e, dato ancor più grave, del 59% nel Sannio. Quindi, l’appello alla partecipazione è stato totalmente disatteso e questa proposta politica, purtroppo, ha alimentato l’astensione invece di contrastarla. Nel Sannio, il MoVimento 5 Stelle con il 6,86% è ben lontano dal 9,23% del 2020 e dalla stessa media regionale di questa tornata pari al 9,12%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
