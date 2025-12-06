Reggio Calabria mostra pistola all' amico parte un colpo per sbaglio | arrestato

I carabinieri di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione del responsabile del ferimento di un giovane da parte di un amico. I militari hanno trovato la pistola con la matricola abrasa con la quale era stato sparato il colpo e numerose munizioni detenute illegalmente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Reggio Calabria, mostra pistola all'amico parte un colpo per sbaglio: arrestato

