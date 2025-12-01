Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
IL LUTTO. Addio alla bandiera. Lamberto Padovani sport.quotidiano.net
Torino-Milan, la probabile formazione di Allegri: un dubbio in mediana. In attacco c’è un favorito sport.quotidiano.net
Palazzo de Seta venduto ad Hauser & Wirth: il colosso internazionale dell'arte pronto a sbarcare a Palermo sport.quotidiano.net
Le ali veneziane di Massimo Scolari ilfoglio.it
Più sole per il ponte dell’Immacolata, sull’Italia torna il sereno: previsioni meteo ildifforme.it
Oroscopo dei tarocchi 2026: 1 segno ritrova felicità, soldi e successo dopo 15 anni di guai robadadonne.it
Tegola Napoli, ancora un infortunio: da Conte solo in estate
Un ennesimo infortunio cambia i piani del tecnico: Conte ora potrà contare sull’innesto, reduce da ... ► glieroidelcalcio.com
Volley Serie D femminile: stasera alla Bertagnini. Serve un’impresa per la Robur Massa contro l’Arizona
La Robur Massa va a caccia dell’impresa contro la seconda della classe. Stasera, alle 21, nella pal... ► sport.quotidiano.net
Fonseca tra Napoli e Juve: «Conte e Spalletti? Veri fuoriclasse. Yildiz può giocare ovunque»
Fonseca tra Napoli e Juve: «Conte e Spalletti? Veri fuoriclasse. Yildiz può giocare ovunque»"> D... ► napolipiu.com
Reggio nel tempio del rugby. Obiettivo: restare imbattuti
Torna dopo la lunga parentesi novembrina di coppa il massimo campionato di rugby e propone subito u... ► ilrestodelcarlino.it
Lotta ai furti e contrasto al degrado: al setaccio il territorio
Il fenomeno è comune a tutti i territori della provincia di Padova. E' stato un autunno "nero" sul... ► padovaoggi.it
Mascali investe sulla sostenibilità: alla polizia locale due nuove auto elettriche di ultima generazione
Segno tangibile di un rinnovato impegno per la sostenibilità ambientale e l'efficienza dei servizi... ► cataniatoday.it
Basket, Oleggio di nuovo in campo contro la matricola Bocconi
Nel week end dell'Immacolata gli Squali tornano in campo per una nuova sfida. Édietro l'angolo l'u... ► novaratoday.it
Dal presepe in ferro riciclato alla Natività sotto la Muraglia: 40 opere in mostra a Bari
Dal presepe in ferro riciclato alla Natività sotto la Muraglia, l'arte dei presepi si mette in mos... ► baritoday.it
Raffica di droni e missili ipersonici nella notte sulla regione di Kiev. Feriti e danni alle infrastrutture
Un pesantissimo attacco russo, con missili e droni, ha colpito nella notte alcune città in Ucraina... ► secoloditalia.it
Stazione di Novara: quando finiranno i lavori?
I lavori alla stazione di Novara sono quasi terminati.Dopo oltre due anni la città attende la rimo... ► novaratoday.it
Dolomiti Superski, al via la stagione invernale: impianti aperti tra Cortina, Arabba, Falcade e Ski Civetta
La stagione sciistica 2025/2026 nelle Dolomiti entra ufficialmente nel vivo: tra il 4 e il 6 dicembr... ► periodicodaily.com
Lecco celebra il patrono San Nicolò
Oggi, 6 dicembre, a Lecco si celebra San Nicolò, vescovo turco patrono della città. Una scelta,... ► leccotoday.it
I primi segni del tempo si fanno vedere? Prova con queste creme, over 40, da tenere sempre nel beauty case
L’invecchiamento cutaneo è una di quelle trasformazioni fisiologiche a cui tutti andiamo incontro e... ► dilei.it
Il Milan Femminile si prepara a scendere in campo: ecco la sfida contro il Napoli
Il Milan Femminile si prepara a scendere in campo. Le rossonere di coach Bakker, alle ore 12:30, si... ► pianetamilan.it
Incidente in autostrada: camion si ribalta nel Salernitano, ferito l’autista
Un mezzo pesante si è ribaltato tra San Mango e Salerno; l'incidente sarebbe avvenuto a seguito del... ► fanpage.it
Traffico Roma del 06 12 2025 ore 08:30
Luceverde Roma ben trovati all'ascolto giornata caratterizzata da spostamenti a breve medio raggio ... ► romadailynews.it
L’Arte di Ascoltare Se Stessi, ovvero l’Importanza di Seguire il Proprio Centro.
La frenesia della vita moderna ci costringe spesso a prestare attenzione ai rumori esterni, alle as... ► mondou.it
In treno sulla neve e ai mercatini di Natale. Con tappa anche nel Lecchese
In treno sulla neve e verso l’atmosfera dei mercatini di Natale a Iseo, a Trento e Bolzano: per la... ► leccotoday.it
Stop a Potenza Picena. Montebianco in testa
Il Montebianco Prato Calcio a 5 è tornato al comando della classifica del girone B della serie A2.... ► lanazione.it
Più sole per il ponte dell’Immacolata, sull’Italia torna il sereno: previsioni meteo
(Adnkronos) – Via le nubi con il Maestrale, sull’Italia torna il sereno. Il ponte dell’Immacolata s... ► ildifforme.it
Rosmy incanta Milano: alla Sala Barozzi emoziona La Voce della Bellezza. Una performance intensa nella Giornata contro la violenza sulle donne che conquista il pubblico presente
Rosmy ha presentato “La Voce della Bellezza”, uno spettacolo che intreccia musica, parole e vision... ► ilgiornaleditalia.it
Incendio in appartamento: fiamme nella cucina, tratti in salvo due anziani coniugi
Bloccati nell'appartamento interessato da un incendio sono stati tratti in salvo dai soccorritori.... ► romatoday.it
Lo Jolo rivelazione contro Casalguidi
Una "classica" sull’asse provinciale Prato – Pistoia pronta a tornare a tre anni di distanza dall’... ► lanazione.it
Napoli Juventus, prima sul campo e poi sul mercato: Conte e Spalletti si sfidano per tre obiettivi
Domani sera Napoli e Juventus si daranno battaglia al Maradona per una sfida che non è mai come le ... ► spazionapoli.it
Brusciano, fanno saltare in aria il bancomat e scappano con i soldi
Un boato e il bancomat che salta in aria. Succede a Brusciano, nel cuore della notte. La banda del... ► napolitoday.it
Le previsioni per il lungo fine settimana dell'Immacolata
Tempo stabile nel fine settimana dell'Immacolata. “L’anticiclone è in fase di rimonta ed espansion... ► novaratoday.it
“Abbiamo scelto voi”. The Voice Senior, momento decisivo: l’annuncio
Si avvicina il momento decisivo. A The Voice Senior, il talent del venerdì sera condotto da Antonel... ► caffeinamagazine.it
Prima alla Scala, domani un 7 dicembre “clamoroso” con Lady Macbeth
(Adnkronos) – Il Teatro alla Scala si prepara a un 7 dicembre ad alta tensione emotiva. Domani con '... ► periodicodaily.com
Usa, via libera alla vendita di missili all’Italia per 301 miliardi di dollari
(Adnkronos) – Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato "una possibile vendita al governo italiano" ... ► periodicodaily.com
Cos’è la Dottrina Monroe di cui parla Donald Trump che minaccia: “L’Europa rischia la cancellazione”
Donald Trump avrà anche preso il premio della FIFA per la pace, durante i sorteggi dei Mondiali di ... ► cultweb.it
Torna la grande boxe. Riunione al PalaCosta
Domani pomeriggio, dalle 16, il PalaCosta di Ravenna ospiterà la grande boxe con due incontri tra p... ► sport.quotidiano.net
La gara con la Sammaurese per trovare smalto. I biancorossi non possono perdere altro terreno
Nel match di domani in trasferta contro la Sanmaurese alle 14,30, l’Ancona è chiamata a conseguire... ► ilrestodelcarlino.it
Nico Paz, il presente di una stella in ascesa a Como? Cosa filtra sul futuro dell’ex Real Madrid
di Redazione Inter News 24Nico Paz un talento che va oltre i numeri: il giovane fuoriclasse del Como... ► internews24.com
Regali personalizzati per il Natale 2025, un tocco originale per le feste per Lui e per Lei.
Perché scegliere regali natalizi personalizzati? Perché “affidarsi” ad una soluzione di questa tipo... ► mondou.it
Festa scudetto con la pistola: torna in libertà il tiktoker Michele Napolitano
Il tiktoker Michele Napolitano è tonato in libertà. Il classe '99 era stato arrestato durante la f... ► napolitoday.it
????? Edoardo Scotti: Vita e Carriera del Figlio di Gerry Scotti
Edoardo Scotti chi è e cosa fa il figlio di Gerry Scotti Edoardo Scotti è l’unico figlio del celebr... ► lawebstar.it
I due volti della bellezza: talk show & dinner party al Circolo Canottieri Lazio
Grande successo per " I due volti della bellezza" , il format ideato e realizzato dalla giornalista... ► iltempo.it
Tatiana, la terribile ipotesi dietro la fuga: pioggia di insulti
La vicenda che ha coinvolto Tatiana Tramacere, giovane di 27 anni, ha avuto inizio il 24 novembre, ... ► tvzap.it
Competenze trasversali, la Sicilia accelera: la rete di 53 scuole presenta i risultati della sperimentazione. Virgilio (USR e ANPE): “Un modello operativo, non un’idea astratta”
La sperimentazione sulle competenze trasversali coordinata dall’USR Sicilia entra nella fase di con... ► orizzontescuola.it
16 ottobre 1943. La data spartiacque nel calendario civile d’Italia
"All’alba le famiglie ebraiche vennero svegliate da urla, calci dei fucili sulle porte delle case, v... ► ilfoglio.it
Startlist gigante Tremblant 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane
La Coppa del Mondo femminile di sci alpino si sposta in Canada a Tremblant per un weekend dedicato ... ► oasport.it
Golf, Neergaard Petersen allunga ad un round dal termine dell’Australian Open
I golfisti del DP World Tour entrano nel vivo di questo ricco fine settimana che ci avvicina alla c... ► oasport.it
Maltratta moglie e tre figli per anni: allontanato da casa dalla polizia
Maltrattava la moglie e i figli: per questo è stato allontanato da casa.Nei giorni scorsi gli agen... ► novaratoday.it
Riccardo Chailly celebra i cinquant’anni dalla morte del compositore ribelle
Una Lady Macbeth del distretto di Mzensk, l’opera che apre la stagione 2025/26 del Teatro alla Scala... ► ilgiornale.it
Veron analizza il duello imminente tra Lautaro e Nico Paz nella sfida a San Siro tra Inter e Como
di Redazione Inter News 24Veron analizza Lautaro e Nico Paz: il confronto argentino tra i due numeri... ► internews24.com
La Pianese va a caccia di punti. Ostacolo Gubbio. Carica Birindelli: "Massima determinazione"
Allungare la striscia di risultati utili dopo la vittoria con il Forlì e l pareggio di Campobasso:... ► sport.quotidiano.net
Il turno di oggi e domani e il mercato: la volante SI RINFORZA con mari e loberti. Vismara Pergolese, gara vibrante
In Promozione si giocano 4 partite oggi e 4 domani (ore 14,30). Nuova Real Metauro-Castelfrettese. ... ► sport.quotidiano.net
Incidente, violento schianto sulla provinciale: due feriti in ospedale
È di due feriti, trasportati entrambi in ospedale, il bilancio dell'incidente avvenuto lungo la St... ► monzatoday.it
Calciomercato Sassuolo, possibile derby di mercato con queste due rivali per il difensore. Il punto
Calciomercato Sassuolo: intreccio con Inter e Juve per Muharemovic, il difensore più richiesto del ... ► calcionews24.com
Il Comune cerca sponsor privati per la manutenzione del verde pubblico
Il Comune cerca sponsor per il verde pubblico.È stato pubblicato un avviso pubblico per cercare so... ► novaratoday.it
Natale a Baveno: tutti gli appuntamenti dal 29 novembre al 6 gennaio
Il calendario degli eventi di Natale di Baveno ha preso il via sabato 29 novembre. Sono diversi gl... ► novaratoday.it
Serie C, il difensore dopo la fallimentare esperienza coi galletti va verso la D (Pistoiese). Forlì, tanti saluti a Pellizzari: risolto il contratto
È già terminata l’avventura di Stefano Pellizzari a Forlì. Ne ha dato notizia il club di viale Roma... ► sport.quotidiano.net
Robur: tre partite da non sbagliare. Camaiore di lunedì causa mercato
Il girone di andata è ormai arrivato agli sgoccioli: il Siena, in questo rush finale, avrà la poss... ► sport.quotidiano.net
Trentino, rubata la capanna: salta l’allestimento del preesepe
A Mori, in provincia di Trento, qualcuno ha rubato la capanna che gli scout del paese esponevano ogn... ► imolaoggi.it
Giullari e menestrelli raccontano Riccardo III: al piccolo teatro fonderia Grock in scena la compagnia "I trovatori"
Un appuntamento con William Shakespeare quello di giorno 20 dicembre al Piccolo Teatro Fonderia Gr... ► palermotoday.it
Italiani nel 2025 secondo Alexa scopri le tendenze più curiose
Nel contesto dell’uso quotidiano e delle preferenze degli utenti italiani nel 2025, gli assistenti ... ► jumptheshark.it
Dormitorio invernale: operativa la struttura con 60 posti letto. La visita della sindaca
Sessanta i posti letto allestiti all’interno del dormitorio invernale di Latina allestito quest’an... ► latinatoday.it
Trentino, rubata la capanna: salta l’allestimento del presepe
A Mori, in provincia di Trento, qualcuno ha rubato la capanna che gli scout del paese esponevano ogn... ► imolaoggi.it
Zhegrova è pronto! La notizia che tutti aspettavano sulla sua condizione fisica: ecco come sarà utilizzato in Napoli Juve
di Redazione JuventusNews24Zhegrova è pronto! La rivelazione sulla sua condizione fisica: ecco come ... ► juventusnews24.com
Il viaggio più lungo, Roller alla prova Giovinazzo
Bisognerà ricominciare da Giovinazzo e sarà dura. Anche perché mercoledì sera la squadra pugliese, ... ► sport.quotidiano.net
A Granozzo con Monticello una domenica con il Mercatino natalizio
Domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 16, a Granozzo con Monticello arriva il Mercatino natalizio. L'... ► novaratoday.it
Attacco aereo russo in Ucraina, diversi feriti e incendi a Kiev: oggi i nuovi negoziati a Miami
L'attacco di questa notte non avrebbe provocato morti, almeno secondo il bilancio attuale. Sarebber... ► ildifforme.it