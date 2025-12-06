Regalo sotto l’albero a Gerenzano | per Natale riapre la Posta
Annunciata una nuova data di scadenza dei lavori di ristrutturazione del Progetto Polis all’ufficio postale di Gerenzano: il 22 dicembre. In questi giorni si stanno completando l’allestimento e il montaggio dei nuovi arredi, che serviranno per realizzare gli interventi di cablaggio e predisposizione del nuovo impianto di videosorveglianza. Nel frattempo è stato chiuso l’ufficio postale . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
