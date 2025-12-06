Regali su misura | Le aziende scelgono le produzioni locali

Natale-regali: un binomio inscindibile, spesso fonte di ansia più che di gioia. Da Montepulciano arriva un aiuto alle imprese, frutto dell’analisi effettuata da Bottle-Up, la startup specializzata nella personalizzazione dei contenitori di bevande e prodotti alimentari, secondo la quale la rivoluzione della regalistica aziendale è già iniziata. Come dimostrano le ricerche, il mercato dei regali personalizzati è in crescita, sia a livello europeo sia mondiale; questo fenomeno, nel nostro paese assume una connotazione ‘culturale’: le aziende non scelgono più cesti standardizzati ma regali, come i prodotti locali, capaci di raccontare la loro identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Regali su misura : "Le aziende scelgono le produzioni locali"

