Regali di Natale per il fidanzato | tutte le idee moda per i Corporate Core Male uomini che non rinunciano all’ufficio nemmeno nel tempo libero

Campioni del look formale, hanno fatto dell'ufficio uno stile di vita e dell'officewear un'uniforme quotidiana. Scissione è la loro serie preferita, la cravatta il loro feticcio moda. A tutti i ragazzi «impeccabili» della vostra vita è dedicata la nostra selezione di regali moda da fare questo Natale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Regali di Natale per il fidanzato: tutte le idee moda per i Corporate Core Male, uomini che non rinunciano all’ufficio, nemmeno nel tempo libero

