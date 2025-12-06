Real Madrid-Celta Vigo domenica 07 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Blancos vincenti con diversi gol?

Dopo più di una prestazione incerta e insoddisfacente, finalmente si è visto un grande Real Madrid: l’esame di San Mamès era molto difficile e i Blancos avevano addosso una pressione grande dopo la vittoria del Barcellona nello scontro diretto con l’Atletico Madrid. Si è visto forse il miglior Madrid stagionale e la stella di Mbappè . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

