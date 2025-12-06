Ravezzani risponde a Fabregas | La domanda sul no all’Inter gli farà anche male ma è stato lui a…

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha evitato di approfondire i retroscena sul suo mancato passaggio all'Inter durante la scorsa estate. In conferenza stampa, il tecnico spagnolo ha confessato che l'argomento gli provoca dolore emotivo, preferendo concentrarsi esclusivamente sulla sfida ai nerazzurri. A queste parole ha replicato via social Fabio Ravezzani. Il giornalista ha sottolineato ironicamente che, nonostante il dispiacere manifestato oggi, l'incontro di giugno con il direttore sportivo interista Piero Ausilio è avvenuto realmente e vedeva protagonista proprio l'ex campione del mondo.

