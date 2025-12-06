rata unipomezia brava sul piano tecnico

"L’UniPomezia è una buona squadra sul piano tecnico". L’ex giocatore biancorosso Roberto Vagnoni, ora sulla panchina del Notaresco, mette a fuoco l’avversaria di domani della Maceratese in uno scontro diretto tra formazioni appaiate in classifica. "Si tratta – aggiunge – di una squadra che durante la partita alterna diversi sistemi di gioco. Ricordo che hanno un esterno sinistro che spinge tantissimo, ha un gran piede ed è un elemento su cui puntano. E poi hanno un attaccante molto alto attorno al quale agisce Della Pietra, molto abile negli inserimenti e vede la porta". Ultimamente i laziali hanno inserito in organico l’esperto Buchel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

