Rassegna AltrePartiture al Z? il pianismo elettronico di Sasha Lattuca e Alexander
Pianoforte ed elettronica sono sempre più alleati nella concezione contemporanea della musica. Questidialoghi fra “partiture”, in altre epoche distanti ed oggi sempre più intrecciate, sono da sempre al centrodell'offerta musicale di Zo Centro culture contemporanee di Catania che nelle scorse. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
