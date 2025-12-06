Rapporto Censis 2025 la Uil Abruzzo lancia l’allarme | In regione povertà squilibri territoriali e sanità fragile

Chietitoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fotografia tracciata dal Rapporto Censis 2025 preoccupa la Uil Abruzzo, che sottolinea le gravi criticità sociali e strutturali che affliggono la regione. A lanciare l’allarme sono Michele Lombardo, segretario generale, e Massimo Longaretti, responsabile del settore sociale per la segreteria. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

rapporto censis 2025 uilItalia nell’“età selvaggia”: il Censis 2025 racconta un Paese fragile ma ancora vitale - Presentato al Cnel il Rapporto Censis 2025: Italia nell’“età selvaggia” tra debito, ceto medio in crisi e fiducia politica ai minimi. Come scrive agrpress.it

rapporto censis 2025 uilRapporto Censis, gli italiani sempre più poveri: cala la fiducia nella sanità - Le famiglie italiane sono sempre più povere e temono di non poter contare su servizi sanitari e assistenziali adeguati. Si legge su tg24.sky.it

rapporto censis 2025 uilRapporto Censis 2025: debito in aumento, ceto medio in affanno e sfiducia nella democrazia - Il Rapporto del Censis descrive l’Italia del 2025 come un Paese entrato in una nuova fase storica: una 'età selvaggia, del ferro e del fuoco'. fortuneita.com scrive

rapporto censis 2025 uilSanità sotto pressione, popolazione sempre più anziana e welfare fragile: la fotografia del Rapporto Censis 2025 - Il Rapporto Censis 2025 segnala sanità sotto pressione, popolazione sempre più anziana e un welfare fragile. Scrive nurse24.it

rapporto censis 2025 uilRapporto Censis, Roma capitale dei borseggi - Nel primo semestre 2025 i numeri di molti reati sono in netto calo in tu ... Lo riporta rainews.it

rapporto censis 2025 uilIl Censis fotografa un’Italia che rallenta - Il “lavoro invecchiato, giovani esclusi, produttività stagnante”, fanno emergere un Paese in difficoltà nel competere con economie più dinamiche e in ansia per il futuro. Riporta globalist.it

Cerca Video su questo argomento: Rapporto Censis 2025 Uil