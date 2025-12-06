Rapporto Censis 2025 la Uil Abruzzo lancia l’allarme | In regione povertà squilibri territoriali e sanità fragile

La fotografia tracciata dal Rapporto Censis 2025 preoccupa la Uil Abruzzo, che sottolinea le gravi criticità sociali e strutturali che affliggono la regione. A lanciare l’allarme sono Michele Lombardo, segretario generale, e Massimo Longaretti, responsabile del settore sociale per la segreteria. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

