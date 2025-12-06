Rapine seriali tra 2015 e 2019 arrestato a Terracina

Terracina, 6 dicembre 2025 – La Polizia di Stato di Terracina, in provincia di Latina, ha eseguito un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali nei confronti di un uomo condannato in via definitiva per una serie di rapine commesse in città tra il 2015 e il 2019. L’uomo in questione deve scontare una pena di 2 anni, 8 mesi e 6 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una pena pecuniaria di 2.000 euro. La misura trae origine dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione III Penale, pronunciata il 25 novembre 2024, che aveva riformato una precedente decisione del Tribunale di Latina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

