Rapina armata al laboratorio orafo Il Ciambellino | terrore a Portile banditi in fuga con gioielli

Momenti di grande paura nel tardo pomeriggio di ieri al laboratorio orafo “Il Ciambellino”, in Strada San Martino di Mugnano a Portile, preso di mira da tre rapinatori armati di pistola. L’azione sarebbe stata rapida e violenta: i banditi avrebebro fatto irruzione nel negozio mentre all’interno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

