Rapina a Firenze | terrore nella sala scommesse uomini armati minacciano addetti e portano via i soldi

Firenze, 5 dicembre 2025 – Hanno arraffato i soldi e poi sono scappati dopo aver minacciato gli addetti con un coltello. Paura nella tarda serata di venerdì 5 dicembre per una rapina accaduta nella sala scommesse Snai di via Giovanni dalle Bande Nere. Uomini armati di coltello sono entrati nei locali durante l’orario di apertura. Hanno fatto irruzione e, minacciando con almeno una lama gli addetti, si sono fatti consegnare i soldi. E’ accaduto tutto in pochissimi minuti. Un’azione fulminea, probabilmente studiata a tavolino. Tre le persone che sarebbero entrate nel locale. Dopo essersi fatti consegnare il denaro sono fuggiti, sparendo fra le strade del quartiere di Gavinana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapina a Firenze: terrore nella sala scommesse, uomini armati minacciano addetti e portano via i soldi

