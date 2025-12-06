Rapaces | nel buon giornalismo di cronaca nera con Sami Bouajila e Jean-Pierre Daroussin Parla il regista Peter Dourountzis

L'ultimo film del Concorso del Noir In Festival è stato Rapaces, che ci porta in un fatto di cronaca nera realmente accaduto. A indagare non è un poliziotto ma un giornalista, e per il regista Peter Dourountzis, che abbiamo intervistato, è proprio questo l'appeal della storia. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Rapaces: nel buon giornalismo di cronaca nera con Sami Bouajila e Jean-Pierre Daroussin. Parla il regista Peter Dourountzis

Approfondisci con queste news

Tantissimi auguri di buon compleanno al nostro Vice Presidente Giovanni Proli ! AUGURI GIO’ ! ? - facebook.com Vai su Facebook

Ranucci, ecco la mozione della destra sul “buon giornalismo”: nessun impegno sulle querele temerarie e obbligo di pubblicare le assoluzioni - Nessun impegno sulle querele temerarie, né sull’abolizione del carcere per i giornalisti e neppure sul rapporto tra governo e stampa. Scrive ilfattoquotidiano.it

FdI, Report contro governo,mozione a tutela buon giornalismo - "Rinnovo la sincera solidarietà a Sigfrido Ranucci", "ma questo non ci impedisce di criticare duramente il format e il modus operandi del programma che di fatto vuole impedire" all'esecutivo di ... Secondo ansa.it

Mollicone (FdI): Presenteremo una mozione di maggioranza a tutela del buon giornalismo - "Presenteremo una mozione di maggioranza a tutela del buon giornalismo, della qualità dell'informazione, della vera imparzialità, del vero pluralismo che abbiamo sempre tutelato e difeso. Riporta ilgiornale.it