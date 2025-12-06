Ranza nasce l’Ortofrutteto solidale | Messe a dimora 200 piante officinali Uva spina e ribes persino l’origano

SAN GIMIGNANO Portare la cura dell’ambiente all’interno di un carcere, coniugando la pratica agricola con un percorso concreto di formazione e responsabilizzazione. Con questo obiettivo Estra ha sostenuto la creazione di un giardino officinale e di un frutteto all’interno della casa di reclusione di Ranza a San Gimignano. Il progetto, realizzato in collaborazione con la Società italiana di fitoterapia e inserito nella campagna nazionale OrtoFrutteto Solidale Diffuso di AzzeroCO2 e Legambiente, va a integrare i percorsi che l’istituto già promuove con lo scopo di fornire ai detenuti nuove competenze e un impegno quotidiano strutturato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

