Ranza nasce l’Ortofrutteto solidale | Messe a dimora 200 piante officinali Uva spina e ribes persino l’origano
SAN GIMIGNANO Portare la cura dell’ambiente all’interno di un carcere, coniugando la pratica agricola con un percorso concreto di formazione e responsabilizzazione. Con questo obiettivo Estra ha sostenuto la creazione di un giardino officinale e di un frutteto all’interno della casa di reclusione di Ranza a San Gimignano. Il progetto, realizzato in collaborazione con la Società italiana di fitoterapia e inserito nella campagna nazionale OrtoFrutteto Solidale Diffuso di AzzeroCO2 e Legambiente, va a integrare i percorsi che l’istituto già promuove con lo scopo di fornire ai detenuti nuove competenze e un impegno quotidiano strutturato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Alla Casa di Reclusione di Ranza nasce un giardino officinale e un frutteto curati dai detenuti, grazie a un progetto di Estra con AzzeroCO2, Legambiente e Società italiana di Fitoterapia. Un’iniziativa che unisce ambiente, formazione e reinserimento. - facebook.com Vai su Facebook
Ranza, nasce l’Ortofrutteto solidale: "Messe a dimora 200 piante officinali. Uva spina e ribes, persino l’origano" - Portare la cura dell’ambiente all’interno di un carcere, coniugando la pratica agricola con un percorso concreto di formazione e responsabilizzazione. Come scrive msn.com
Nel carcere di Ranza nasce il progetto di agricoltura sociale sostenuto da Estra - Portare la cura dell'ambiente all'interno di un contesto detentivo, coniugando la pratica agricola con un percorso concreto di L’iniziativa, parte della campagna "Ortofrutteto Solidale ... Scrive ilcittadinoonline.it