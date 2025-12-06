Raid su un asilo in Sudan | 50 morti
21.15 Un attacco con droni sulla città di Kalogi,nella regione di Kordofan in Sudan,avrebbe colpito un asilo nido uccidendo almeno 50 persone,tra cui 33 bambini.Lo riporta la Bbc secondo la quale le Forze di Supporto Rapido (Rsf), il il gruppo paramilitare che combatte l' esercito nella guerra civile sudanese, sono state accusate dell'attacco a un'organizzazione medica, la Rete dei Medici Sudanesi, e dall'esercito. Le Rsf hanno a loro volta accusato l'esercito di aver colpito un mercato e un deposito di carburante. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
