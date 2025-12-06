Raid su asilo in Sudan strage di bambini | 50 vittime nell’attacco con droni

Un violento raid ha scosso la città di Kalogi, nel cuore del Kordofan sudanese, dove un attacco con droni ha colpito un asilo nido provocando una delle stragi più gravi dall’inizio del conflitto civile. Secondo le prime ricostruzioni, almeno 50 persone avrebbero perso la vita, tra cui 33 bambini, travolti dall’esplosione mentre si trovavano all’interno della struttura. Il bilancio, già drammatico, potrebbe aggravarsi nelle prossime ore, mentre continuano le verifiche sul posto in un’area difficilmente raggiungibile dai soccorritori. Le responsabilità dell’attacco sono al centro di un duro scontro tra le parti in conflitto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Raid su asilo in Sudan, strage di bambini: 50 vittime nell’attacco con droni

