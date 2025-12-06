È meraviglioso che nell’ultimo anno tutti i grandi imprenditori della moda italiana si siano detti a favore del negozio multimarca, quando per due decenni buoni hanno perseguito la strategia opposta, cioè il monomarca e dunque il controllo diretto della distribuzione, oltre che dei tempi e dei modi dell’eventuale scontistica. Questa scelta ha segnato anche il progressivo tramonto dei department store, in particolare di quelli nord-americani che, per decenni, hanno stabilito in autonomia queste stesse strategie e con pochissime eccezioni, vedi La Rinascente. Dopo la pandemia e con il progressivo affievolirsi della passione per gli acquisti online (ormai nel lusso è rimasta solo una piattaforma di successo, Mytheresa, dove è appena stato nominato come ceo Francis Belin, mentre Michael Kliger ha assunto le deleghe sulla controllante LuxExperience, che guida anche Net-à-Porter e Yoox, mentre pare che non si trovino acquirenti per l’italiana Luisaviaroma), il multimarca con tutti i suoi servizi dedicati, dalla selezione dei brand alla cura del cliente alla presa in carico di molti costi che le piccole imprese non sono in grado di sostenere, sono tornati al centro dell’attenzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ragioni per osservare la presa di potere dei buyer sul lusso