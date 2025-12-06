Ragiona amico mio | un monito a vivere la vita con intensità e consapevolezza
La canzone Ragiona, amico mio, interpretata da Giorgio Gaber, è uscita nel 1970 con la pubblicazione dell'album Sexus et Politica. Il brano del celebre cantautore e drammaturgo milanese, fondatore del teatro canzone agli inizi degli anni '70, riflette sul tema macroscopico del tempo, della storia e del genere umano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
