Ragiona amico mio | un monito a vivere la vita con intensità e consapevolezza

Orizzontescuola.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La canzone Ragiona, amico mio, interpretata da Giorgio Gaber, è uscita nel 1970 con la pubblicazione dell'album Sexus et Politica. Il brano del celebre cantautore e drammaturgo milanese, fondatore del teatro canzone agli inizi degli anni '70, riflette sul tema macroscopico del tempo, della storia e del genere umano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Ragiona Amico Mio Monito