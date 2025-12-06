Ragazzino di 15 anni esce da una festa e muore travolto da un'auto | alla guida un 19enne

Tragedia a Rignano Flaminio: un ragazzino di quindici anni è morto dopo essere stato travolto da un ragazzo alla guida di un'auto. Sul posto i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

