Raffigura una giovane che porge una pianta al fratellino seduto su una valigia che un tempo simboleggiava la loro casa raccontando sia la realtà dell' esilio che la silenziosa resilienza dei bambini in cerca di sicurezza

R oma, 3 dic. (askanews) – UNHCR e UE presentano un progetto di street art in tre città, Roma, Parigi e Copenaghen, per celebrare la solidarietà globale con i rifugiati. A Roma è stato inaugurato il murale "Nurturing Hope", "Coltivare la speranza", di Alice Pasquini. L'opera si trova nel quartiere di Tor Marancia e raffigura una giovane rifugiata che porge una piccola pianta al fratellino, seduto su una valigia che un tempo simboleggiava la loro casa. Il murale cattura sia la realtà dell'esilio sia la silenziosa resilienza dei bambini in cerca di sicurezza.

