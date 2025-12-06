Raffica di missili e droni russi sulla regione di Kyiv

Le forze russe hanno lanciato una raffica di missili e decine di droni verso le città alla periferia di Kyiv. Non ci sarebbero vittime e i feriti accertati sono tre. L’aeronautica militare ucraina ha riferito che sono stati lanciati anche tre missili ipersonici Kinzhal. I danni più gravi al momento sono stati registrati a Fastiv, un centro industriale a 60 chilometri da Kyiv, dove la stazione ferroviaria è stata rasa al suolo e sarebbe stata colpita una fabbrica meccanica. Non solo Kyiv: droni e missili contro tutto il Paese Attacchi russi con droni e missili hanno colpito le infrastrutture energetiche in otto regioni ucraine durante la notte, causando blackout. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Raffica di missili e droni russi sulla regione di Kyiv

