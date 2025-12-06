Raffica di furti in Italia e all’estero smantellata banda | quattro arresti a Cremona

Cremona, 6 dicembre 2025 – La Polizia di Stato di Cremona ha eseguito quatto misure cautelari in carcere nei confronti di quattro uomini responsabili di furti. Le indagini dei poliziotti della squadra Mobile della Questura di Cremona hanno permesso di accertare che il gruppo è responsabile di numerosi furti commessi non solo in Italia ma anche in altri paesi europei. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raffica di furti in Italia e all’estero, smantellata banda: quattro arresti a Cremona

