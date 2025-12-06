Raffica di droni e missili ipersonici nella notte sulla regione di Kiev Feriti e danni alle infrastrutture

Un pesantissimo attacco russo, con missili e droni, ha colpito nella notte alcune città in Ucraina. L’Aeronautica militare di Kiev ha riferito che le forze di Mosca hanno lanciato una raffica di missili – tra cui gli ipersonici Kinzhal – e decine di droni verso le città alla periferia di Kiev. Le autorità locali, come riporta The Kyiv Independent, confermando che nella regione di Kiev risultano almeno tre feriti.’ L’offensiva ha compromesso le infrastrutture ferroviarie, imponendo la riprogrammazione dei collegamenti passeggeri. Raffica di droni e missili sulla regione di Kiev. Nel corso dei raid russi nella notte in Ucraina, secondo quanto riferito da fonti locali, sono state colpite almeno due centrali elettriche (una a Kiev, una nei pressi della capitale), due fabbriche meccaniche e almeno una stazione ferrioviara (a Fastov, nella regione di Kiev). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Raffica di droni e missili ipersonici nella notte sulla regione di Kiev. Feriti e danni alle infrastrutture

Leggi anche questi approfondimenti

Ucraina, Kiev ancora sotto attacco: raffica di missili e droni. Zelensky: “Russia colpisce strutture civili” (Adnkronos) - Ancora raid della Russia sull'Ucraina. ''A Kiev e nella regione, i nostri servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi degli attacchi russi. I rus - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, Kiev ancora sotto attacco Russia: raffica di missili e droni, news oggi Vai su X

Guerra ucraina, attacco russo sulla regione di Kiev con missili ipersonici Kinzhal e droni: colpite infrastrutture - Guerra Ucraina, oggi nuovi colloqui a Miami con la delegazione di Kiev. Riporta ilmattino.it

Ucraina ancora sotto un massiccio attacco: droni e missili ipersonici sulla regione di Kiev - Droni e missili ipersonici sulla regione di Kiev, massiccio attacco russo nella notte: colpite due centrali elettriche e anche una stazione a Fastiv. Come scrive corrierenazionale.it

Missili ipersonici russi e droni su Kiev e altre città: danni e feriti - Massiccio attacco di Mosca nella notte: colpite centrali elettriche e altre infrastrutture. Come scrive today.it

Raffica di missili e droni russi lanciati su Kiev, numerosi feriti - ROMA (ITALPRESS) – La Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni e missili sull’Ucraina. Segnala msn.com

Attacchi a Kiev e a raffineria russa, nuove discussioni a Miami - Il dipartimento di Stato: l’accordo dipende dalla volontà della Russia di impegnarsi ... rsi.ch scrive

Missili russi su Kiev, negoziati USA-Ucraina a Miami - «Serve la disponibilità della Russia a dimostrare un serio impegno per una pace a lungo termine, inclusi passi verso la de- Come scrive cdt.ch