Raffaele Attanasio, DJ, pianista, producer e arrangiatore, è da sempre uno dei nomi più apprezzati della scena techno italiana. Grazie alla sua carriera è riuscito a trasformare la musica in un mestiere a tutti gli effetti. Ma cosa si nasconde dietro i tanti giri di consolle e una professionalità impeccabile? Un uomo determinato e, allo . L'articolo Raffaele Attanasio: tra paternità e un’operazione al cuore, la forza di fermarsi e ripartire INTERVISTA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Raffaele Attanasio: tra paternità e un’operazione al cuore, la forza di fermarsi e ripartire | INTERVISTA