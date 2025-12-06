Firenze, 6 dicembre 2025 – L'attesa del Natale è qualcosa di diverso delle luci, anche se piacevoli. Ma non bisogna restare sulla superficie. C'è un tempo in sequenza, che è quello che ci irretisce un po' tutti nella fretta o nell'inerzia (non di rado coincidono); c'è il tempo scandito dalle stagioni; ci sono i tempi liturgici, che invece invitano a scavare nel senso del tempo e di un altro modo di intenderlo. La Chiesa vive ora l'Avvento tempo di ripensarsi attendendo qualcuno più piccolo di noi ma incredibilmente grande. Il tutto nell'anno del Giubileo della speranza, che si chiuderà a Firenze il 28 dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccolte nella Chiesa di Firenze per due progetti in Bolivia e Burkina Faso