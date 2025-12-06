Raccolta dei rifiuti elettrici Il Collegio Valla dà l’esempio
Il “Valla“ si è aggiudicato la sfida sostenibile dei Collegi universitari RaeEvolution. Al secondo posto si è classificato il “Don Bosco“ e al terzo il “Senatore“. Ultimo arrivato il “Santa Caterina da Siena 2“. La mobilitazione dei collegi universitari per la sostenibilità ha trasformato la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici in un grande movimento collettivo dedicato a una gestione più responsabile delle risorse. La notevole adesione degli studenti ha dimostrato la crescente sensibilità delle nuove generazioni verso i temi ambientali e il desiderio di contribuire concretamente alla riduzione dell’impatto dei rifiuti elettronici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In Piemonte continua la crescita della raccolta differenziata dei rifiuti urbani: con un ulteriore punto percentuale rispetto al 2023, lo scorso anno è stato raggiunto il 68,9%. Ogni cittadino piemontese nel 2024 ha consegnato alla raccolta differenziata 360 kg circ - facebook.com Vai su Facebook
Raccolta dei rifiuti elettrici. Il Collegio Valla dà l’esempio - Il “Valla“ si è aggiudicato la sfida sostenibile dei Collegi universitari RaeEvolution. ilgiorno.it scrive
Sfida tra i collegi sulla raccolta di rifiuti elettronici - La sostenibilità e lo spirito di competizione entrano nel vivo negli atenei pavesi: dal 23 al 30 novembre, in concomitanza con la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr), i collegi unive ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it
RAEE, così i rifiuti elettronici avvelenano i suoli italiani: solo 4 su 10 sono gestiti correttamente - Meno del 40% viene riciclato, il resto inquina terreni e falde dopo essere stato abbandonato in discariche abusive, gettato nell’indifferenziata o finito in traffici illegali. Da tgcom24.mediaset.it
Rifiuti elettronici, la Campania è ultima per raccolta pro capite - Il dossier di Legambiente "Facciamo secco il sacco": regione ferma a 3,02 kg per abitante contro una media nazionale di 6,07. Si legge su salernotoday.it
Rifiuti elettronici e batterie, Italia ancora indietro nella raccolta dei Raee - Roma, 8 novembre 2024 – Tanti passi avanti sono stati fatti in Italia nella raccolta differenziata dei rifiuti, ma tanti altri ancora devono essere fatti per staccarsi dall’ultimo posto europeo, nel ... Come scrive quotidiano.net
Rifiuti elettrici ed elettronici domestici, in Italia la raccolta è ferma a 6 kg pro capite - Nel 2024 in Italia i risultati della raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestici non sono ancora una volta paragonabili alla media europea: 6 chili di materiale pro ... Scrive repubblica.it