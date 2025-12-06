Raccolta dei rifiuti elettrici Il Collegio Valla dà l’esempio

Il “Valla“ si è aggiudicato la sfida sostenibile dei Collegi universitari RaeEvolution. Al secondo posto si è classificato il “Don Bosco“ e al terzo il “Senatore“. Ultimo arrivato il “Santa Caterina da Siena 2“. La mobilitazione dei collegi universitari per la sostenibilità ha trasformato la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici in un grande movimento collettivo dedicato a una gestione più responsabile delle risorse. La notevole adesione degli studenti ha dimostrato la crescente sensibilità delle nuove generazioni verso i temi ambientali e il desiderio di contribuire concretamente alla riduzione dell’impatto dei rifiuti elettronici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

