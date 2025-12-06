Raccolta alimentare per la Cri
GROSSETO Oggi nei supermercati Conad di Grosseto si svolgerà la consueta raccolta alimentare promossa dalla Croce Rossa Italiana. Per l’intera giornata, i volontari del comitato provinciale di Grosseto saranno presenti nei tre punti vendita Conad di via Scansanese, via Clodia e via Senegal per raccogliere prodotti alimentari, tra i quali latte, scatolame e prodotti per l’infanzia, destinati ai più bisognosi. "Un enorme ringraziamento va ai volontari che saranno impegnati per l’intera giornata di sabato nel lavoro di raccolta e distribuzione – afferma Stefania Ricci, presidente della Croce Rossa di Grosseto –, a Conad per la confermata e piena disponibilità che consolida un rapporto duraturo e attento alle necessità dei più bisognosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sabato 6 dicembre RACCOLTA ALIMENTARE presso Isola dei Tesori di Viadana -MN- e Correggio -RE- Qualsiasi contributo, anche il più piccolo, è importante per i nostri amici a 4 #gentedicaniledinovellara #aiutaciadaiutare #Volontariato - facebook.com Vai su Facebook
Raccolta alimentare per la Cri - GROSSETO Oggi nei supermercati Conad di Grosseto si svolgerà la consueta raccolta alimentare promossa dalla Croce Rossa Italiana. Lo riporta lanazione.it
Un aiuto per le famiglie in difficoltà, la Croce Rossa di Carsoli domani nei supermercati per la raccolta alimentare - La Croce Rossa Italiana (CRI) di Carsoli lancia un appello alla solidarietà in vista delle prossime festività, invitando la cittadinanza a partecipare attivamente alla Raccolta Alimentare in ... Scrive terremarsicane.it
Giornata della raccolta alimentare, i volontari della Croce Rossa nei supermercati Conad - Sabato 6 dicembre i volontari del Comitato provinciale della Croce Rossa di Grosseto saranno per l'intera giornata nei supermercati Conad di Grosseto per la raccolta alimentare promossa dalla Cri. Da corrieredimaremma.it
Raccolta alimentare nei punti vendita Unicoop Firenze - Arezzo, 16 ottobre 2024 – Sono 193 le tonnellate di generi alimentari donati sabato 12 ottobre nei punti vendita nel corso della raccolta alimentare organizzata da Fondazione Il Cuore si scioglie e ... lanazione.it scrive
Sulmona, torna la raccolta alimentare del Borgo San Panfilo per le case-famiglia - ETS Borgo San Panfilo rinnova il suo impegno sociale promuovendo la tradizionale raccolta alimentare per le case- Da laquilablog.it
Giornata della colletta alimentare, raccolti 550 chili di alimenti a Borgo a Mozzano - Pi ù di 500 chili di alimenti vari di prima necessità (in particolare pasta, olio, verdure, legumi, tonno in scatola, conserve, sughi, alimenti per l’infanzia) sono stati raccolti dai volontari della ... Lo riporta luccaindiretta.it