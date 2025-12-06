GROSSETO Oggi nei supermercati Conad di Grosseto si svolgerà la consueta raccolta alimentare promossa dalla Croce Rossa Italiana. Per l’intera giornata, i volontari del comitato provinciale di Grosseto saranno presenti nei tre punti vendita Conad di via Scansanese, via Clodia e via Senegal per raccogliere prodotti alimentari, tra i quali latte, scatolame e prodotti per l’infanzia, destinati ai più bisognosi. "Un enorme ringraziamento va ai volontari che saranno impegnati per l’intera giornata di sabato nel lavoro di raccolta e distribuzione – afferma Stefania Ricci, presidente della Croce Rossa di Grosseto –, a Conad per la confermata e piena disponibilità che consolida un rapporto duraturo e attento alle necessità dei più bisognosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccolta alimentare per la Cri