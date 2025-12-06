Quinta Parete a teatro l’inclusione è arte

Festeggerà i vent’anni di attività l’anno prossimo, Quinta Parete, associazione di promozione sociale che da sempre porta avanti l’idea che il teatro sia uno strumento di cambiamento personale, sociale e civile. Lo farà con un grande evento che verrà svelato più avanti: nel frattempo restiamo all’oggi per raccontare questa realtà che, fondata nel 2006 a Casalgrande da Enrico Lombardi, ha compiuto un passo significativo nel proprio percorso dieci anni dopo (2016), con il trasferimento a Sassuolo e la nascita della Compagnia Enrico LombardiQuinta Parete. Una formazione versatile dove lo stesso Lombardi collabora con drammaturghi, registi e attori per la produzione di spettacoli che indagano su tematiche legate alla società contemporanea con un linguaggio incisivo e diretto, capace di parlare ad ogni tipo di pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

