Qui Sassuolo Per Volpato maglia da titolare Le ’sorprese’ a gara in corso
SASSUOLO Due volte ha cominciato nell’undici titolare per sostituire Domenico Beradi, e due volte il Sassuolo ha vinto. "Probabilmente toccherà a lui", ha ammesso Fabio Grosso in conferenza stampa e a voler cercare possibili novità nell’undici con cui il Sassuolo affronta la Fiorentina tanto vale puntare il mirino a destra del tridente offensivo neroverde, dove Cristian Volpato (foto) avrà il – non semplice – compito di non fare rimpiangere il ‘10’ infortunato. Sarà proprio il fantasista scuola Roma, alla terza stagione in neroverde, l’unica novità del Sassuolo anti-Fiorentina, almeno rispetto alla gara di Como. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
