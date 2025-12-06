Qui Fiorentina In arrivo tremila tifosi ospiti Vanoli | Difesa? Potrei cambiare
Non meno di 3mila, stando a quanto diffuso alla vigilia, i tifosi della Fiorentina che proveranno a spingere la Viola oltre se stessa, oggi al Mapei Stadium. Il dato compiace Paolo Vanoli, consapevole tuttavia che "tocca a noi trascinare loro: ci stanno dimostrando grande attaccamento, adesso siamo noi che dobbiamo far vedere, sul campo, che ce la possiamo fare". L’allenatore della Fiorentina si prepara ad un mese decisivo, "un bel tour de force in vista del quale stiamo lavorando su tutti gli aspetti, perché pretendo di più, da me e dal mio staff, anche per ricambiare la fiducia che ha riposto in noi il presidente Commisso". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
?Svolta di rabbia in arrivo? ?Il dg Viola, Alessandro Ferrari, analizza così il momento della Fiorentina e il percorso di Paolo Vanoli Credete in un cambio di rotta nel breve? #ferrari #violanews #fiorentina #sériea #violanews #skysport - facebook.com Vai su Facebook
#Fiorentina, Paolo #Vanoli è il nuovo allenatore: oggi il primo allenamento al Viola Park Il club viola ha ufficializzato l’arrivo di Paolo Vanoli attraverso un comunicato ufficiale. Vai su X
Qui Fiorentina. In arrivo tremila tifosi ospiti. Vanoli: "Difesa? Potrei cambiare» - Non meno di 3mila, stando a quanto diffuso alla vigilia, i tifosi della Fiorentina che proveranno a spingere la Viola oltre se stessa, oggi al Mapei Stadium. Come scrive sport.quotidiano.net
Tremila tifosi a Reggio per spingere i viola. Corriere Fiorentino: "Prendiamoci i 3 punti" - "Tremila tifosi a Reggio per spingere i viola: Prendiamoci i 3 punti" scrive oggi il Corriere Fiorentino. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Fiorentina, invasione dei tifosi viola in quel di Bergamo. Il dato sorprende tutti i critici in vista di oggi - Fiorentina, invasione dei tifosi viola a Bergamo per la sfida contro l’Atalanta nonostante la contestazione. Lo riporta calcionews24.com
Fiorentina, parte la missione Mapei Stadium. Le info per i 5.000 tifosi al seguito - Firenze, 27 agosto 2025 – Tutto pronto in casa Fiorentina per la spedizione al Mapei Stadium di Reggio Emilia che domani sera, giovedì 28 agosto, ospiterà alle ore 20 la gara di ritorno del playoff di ... Come scrive lanazione.it
Atalanta-Fiorentina risultato 2-0: gol di Kossounou e Lookman. La Dea riparte, Viola a rapporto dai tifosi - Dopo tre sconfitte di fila in campionato l'Atalanta riparte e supera con qualche affanno la Fiorentina, sempre inchiodata all'ultimo posto in classifica ... corriere.it scrive