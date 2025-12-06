Qui Fiorentina In arrivo tremila tifosi ospiti Vanoli | Difesa? Potrei cambiare

Non meno di 3mila, stando a quanto diffuso alla vigilia, i tifosi della Fiorentina che proveranno a spingere la Viola oltre se stessa, oggi al Mapei Stadium. Il dato compiace Paolo Vanoli, consapevole tuttavia che "tocca a noi trascinare loro: ci stanno dimostrando grande attaccamento, adesso siamo noi che dobbiamo far vedere, sul campo, che ce la possiamo fare". L’allenatore della Fiorentina si prepara ad un mese decisivo, "un bel tour de force in vista del quale stiamo lavorando su tutti gli aspetti, perché pretendo di più, da me e dal mio staff, anche per ricambiare la fiducia che ha riposto in noi il presidente Commisso". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

