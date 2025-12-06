Questo è il mese magico di Neres | è lui il trascinatore del Napoli Gazzetta
David Neres sta performando tantissimo nelle ultime settimane, ma se ricordiamo bene anche lo scorso dicembre non giocò affatto male. Ce ne parla la Gazzetta dello Sport, evidenziando numeri, impatto nelle partite chiave, qualità tecniche, personalità: “Riavvolgendo il nastro della sua esperienza napoletana, il mese magico è proprio dicembre. Un anno fa, quando il Napoli perse l’ultima volta al Maradona contro la Lazio, Conte dovette fare i conti anche con l’infortunio di Kvara, che a gennaio si trasformò addirittura in una cessione. E senza la luce del georgiano, fu Neres a illuminare il cammino degli azzurri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
GAZZETTA - Napoli, mese straordinario di Neres, la "scintilla" con la rivoluzione tattica - L'errore dal dischetto contro il Cagliari non rappresenta l’immagine più fedele del suo momento, anzi è l’unica "macchia ... Lo riporta napolimagazine.com