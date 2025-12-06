Questi errori ci svuotano il conto molto rapidamente ecco come risparmiare
Ci troviamo in una fase economica molto complessa, in cui sono sempre più le persone costrette a fare delle rinunce, mentre tante hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese; in un contesto del genere, saper ragionare sulle proprie spese, così da poter salvaguardare il proprio conto, è più che mai necessario. A fornire dei preziosi consigli è Marco Casario, divulgatore finanziario e youtuber molto seguito. Casario ha fra l'altro pubblicato un libro - I 4 Pilastri dell'Indipendenza Finanziaria - in cui spiega, passo passo, come gestire al meglio il denaro. " La stragrande maggioranza ha semplicemente poca consapevolezza di cosa accade nelle proprie finanze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Prima di noleggiare un’auto in Sicilia… evita questi 7 errori. Il 90% dei turisti commette almeno uno di questi errori. E spesso è proprio quello che rovina la vacanza. Eccoli qui, chiari e semplici: ? 1. Guardare solo il prezzo più basso Il prezzo attira… ma - facebook.com Vai su Facebook
«Il vero motivo per cui non arriviamo a fine mese: ecco gli errori che ci svuotano il conto senza accorgercene e come evitarli» - In un Paese in cui oltre metà delle famiglie vive sotto pressione economica e parlare di soldi è ancora un tabù, Marco Casario prova a riportare il denaro in ... Si legge su msn.com
Agenzia delle Entrate, truffa pericolosissima: così ti contattano e ti svuotano il conto - Una nuova terribile truffa, l’ennesima degli ultimi tempi e ora ... Segnala diregiovani.it
Truffe Svuota Conto PayPal mettono al muro gli utenti: come riconoscerle - Scopri come puoi riconoscere le recenti truffe svuota conto PayPal scoperte da McAfee Labs che stanno trasformando molti utenti in vittime. Lo riporta punto-informatico.it