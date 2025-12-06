Quest’anno niente cold girl makeup ma toasted | il nuovo glamour è caldo tostato da camino acceso
Chi ha deciso che il make-up effetto “ baciata dal sole ” appartiene solo all’estate forse non ha mai visto cosa può fare un camino acceso sulle guance. È da qui che nasce il toasted makeup, l’estetica rosata e avvolgente che sta sostituendo l’ossessione del “cold girl look”. Non più pelle congelata stile nordic chic, ma un calore diffuso, morbido, che sembra arrivare diretto da una tazza di cioccolata fumante o da un pomeriggio troppo vicino al fuoco. Il mood toasted (e non cold girl makeup): calore, intimità e una sfumatura rosata che profuma di inverno. Nel mondo del toasted makeup tutto ruota intorno a tonalità calde, nude, marroni e rosate che scaldano il viso in modo naturale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Se il cast di Sanremo non ti ha convinto quest’anno, non ti preoccupare: #CrozzaMeloni ti presenta quello di Atreju Guarda l’ultima puntata di #FratelliDiCrozza su discovery+ http://bit.ly/46LnYrv - facebook.com Vai su Facebook
Le famiglie destineranno quest'anno, al netto dei quasi 10 miliardi per le tasse, 49,9 miliardi di euro ai consumi (+2,4 rispetto al 2024) grazie alle tredicesime. La stima è di @Confcommercio. 10,1 miliardi saranno destinati ai regali di Natale: è il dato più alto Vai su X
Cold Girl Makeup: il nuovo trend di Instagram per un trucco effetto freddo - Cold Girl Makeup, Cold Makeup o It’s Cold Makeup: è il trend makeup del momento, che spopola sui social, Instagram e Tik Tok in particolare. Si legge su dilei.it
Get the Viral Cold Girl Look With These Makeup Essentials - Since blush will play a big part in the next step, you don’t want to go too hard here. Scrive eonline.com
Hailey Bieber Is Bringing Back Cold Girl Makeup With Her New Tutorial - However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Riporta msn.com
Tendenze trucco per l’inverno 2024: spopola il Cold Girl Make-up (con guance arrossate dal freddo) - up corrono veloci e ora è il momento di una tendenza che sicuramente spopolerà per tutto l'inverno 2024. Lo riporta fanpage.it