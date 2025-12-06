Quest’anno niente cold girl makeup ma toasted | il nuovo glamour è caldo tostato da camino acceso

Chi ha deciso che il make-up effetto “ baciata dal sole ” appartiene solo all’estate forse non ha mai visto cosa può fare un camino acceso sulle guance. È da qui che nasce il toasted makeup, l’estetica rosata e avvolgente che sta sostituendo l’ossessione del “cold girl look”. Non più pelle congelata stile nordic chic, ma un calore diffuso, morbido, che sembra arrivare diretto da una tazza di cioccolata fumante o da un pomeriggio troppo vicino al fuoco. Il mood toasted (e non cold girl makeup): calore, intimità e una sfumatura rosata che profuma di inverno. Nel mondo del toasted makeup tutto ruota intorno a tonalità calde, nude, marroni e rosate che scaldano il viso in modo naturale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

