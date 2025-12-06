Quella volta che Kafka volle vedere gli aerei a Montichiari | il reportage diventa una graphic novel
Brescia, 6 dicembre 2025 – È il 9 settembre del 1909 quando Franz Kafka, giovane praghese in vacanza a Riva del Garda con i suoi due amici Max e Otto Brod, legge su “La sentinella bresciana” che a Montichiari si sta svolgendo un “Circuito aereo”. Nell’aria c’è ancora l’entusiasmo creato poco più di un mese prima, il 25 luglio, quando Louis Bleriot aveva attraversato La Manica a bordo di un aereo, per cui il giovane Kafka esprime il desiderio di poter vedere da vicino gli aerei, partecipando alla settimana di gare ed esibizioni in programma a pochi chilometri da lui. Pochi chilometri che, al tempo, richiedevano però un viaggio non indifferente, con costi altrettanto importanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
