Quella folla e il confine tra festa e linciaggio

A centinaia, inferociti, sotto casa di Dragos-Ioan Gheormescu. Piano sequenza. A centinaia, in festa, sotto casa di Dragos-Ioan Gheormescu. La rabbia e il trionfo, l'urlo e l'applauso, l'animale e l'uomo. Nella storia di Tatiana c'è un passaggio che impressiona. È un'immagine laterale rispetto al mistero della scomparsa e alle indagini che dovranno chiarirne i contorni, ma che racconta quello che siamo o rischiamo di diventare quando anneghiamo nella "folla". Prima che si scoprisse che Tatiana era viva, quando ancora si temeva che la ragazza fosse vittima dell'ennesimo femminicidio, l'abitazione del 30enne è finita sotto assedio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quella folla e il confine tra festa e linciaggio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nei prossimi sei mesi, la #Turchia potrebbe aprire il confine terrestre con l'#Armenia, chiuso da decenni. Lo riferiscono fonti di Bloomberg. Questo permetterà di eliminare l'ultimo confine chiuso in Europa e aprirà la strada alla rinascita del commercio nel Cauc - facebook.com Vai su Facebook

Quella folla e il confine tra festa e linciaggio - Prima che si scoprisse che Tatiana era viva, quando ancora si temeva che la ragazza fosse vittima dell'ennesimo femminicidio, l'abitazione del 30enne è finita sotto assedio ... ilgiornale.it scrive

Liverpool, il tentativo di linciaggio dell'autista che ha investito la folla di tifosi - Un grosso SUV ha investito diverse persone che affollavano la celebrazione della vittoria della squadra nel campionato inglese di calcio, la Premier League. Scrive rainews.it

Liverpool, festa scudetto rovinata. Auto contro la folla: 47 feriti (27 sono gravi, compreso un bimbo) - La festa scudetto del Liverpool è stata rovinata da un'auto che si è lanciata contro la folla per le vie della città per motivi ancora tutti da accertare. Da affaritaliani.it

Ennesimo linciaggio islamico in Nigeria: folla brucia viva una donna accusata di balsfemia - Ancora sangue e violenza in Nigeria, dove una donna è stata bruciata viva da una folla inferocita dopo essere stata accusata di blasfemia contro il profeta Maometto. Secondo ilgiornale.it

Palpeggia 13enne in un locale, uomo viene accerchiato dalla folla e rischia il linciaggio - Ha rischiato il linciaggio un uomo di cinquant'anni, che ha palpeggiato una tredicenne in un locale di Sgurgola, in provincia di Frosinone. Secondo fanpage.it

Folla in festa a Baytunya per i primi prigionieri palestinesi rilasciati - Una folla festante ha applaudito a Baytunya, in Cisgiordania, il passaggio degli autobus che trasportavano i primi 90 detenuti palestinesi rilasciati dalla prigione israeliana di Ofer nell'ambito ... Secondo rainews.it