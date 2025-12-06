Quel viaggio da 20mila dollari finanziato dai gruppi filo Hamas
Non c'è solo la partecipazione in video conferenza con Gaza al convegno organizzato dal Consiglio per le relazioni internazionali di Hamas. Francesca Albanese, relatrice del'Onu non proprio al di sopra della parti, è stata osannata ripetutamente come eroina dei palestinesi, prima e dopo il 7 ottobre, dal "Movimento islamico di resistenza" sulla lista nera delle organizzazioni terroristiche di Stati Uniti, Canada, Unione Europea, Australia e altri paesi. Non solo: Un Watch, un'organizzazione non governativa accreditata alle Nazioni Unite, che monitora l'operato dell'Onu, accusa che formazioni pro Pal giustificazioniste del 7 ottobre, hanno raccolto 20mila dollari per il tour di Albanese in Australia e Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
