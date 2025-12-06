Quel viaggio da 20mila dollari finanziato dai gruppi filo Hamas

Ilgiornale.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c'è solo la partecipazione in video conferenza con Gaza al convegno organizzato dal Consiglio per le relazioni internazionali di Hamas. Francesca Albanese, relatrice del'Onu non proprio al di sopra della parti, è stata osannata ripetutamente come eroina dei palestinesi, prima e dopo il 7 ottobre, dal "Movimento islamico di resistenza" sulla lista nera delle organizzazioni terroristiche di Stati Uniti, Canada, Unione Europea, Australia e altri paesi. Non solo: Un Watch, un'organizzazione non governativa accreditata alle Nazioni Unite, che monitora l'operato dell'Onu, accusa che formazioni pro Pal giustificazioniste del 7 ottobre, hanno raccolto 20mila dollari per il tour di Albanese in Australia e Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

quel viaggio da 20mila dollari finanziato dai gruppi filo hamas

© Ilgiornale.it - Quel viaggio da 20mila dollari finanziato dai gruppi filo Hamas

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

quel viaggio 20mila dollariQuel viaggio da 20mila dollari finanziato dai gruppi filo Hamas - La relatrice dice che il tour in Australia e Nuova Zelanda è stato pagato dall'Onu ma senza produrre le ricevute. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Quel Viaggio 20mila Dollari