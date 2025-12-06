Quei frammenti appassionati e santi
L’ultimo libro di Alessandro Barbero (San Francesco, Laterza, pp. 448, euro 20) inizia con Mussolini, e finisce con Margaret Thatcher. Il primo considerava il santo di Assisi un modello come . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
