Quei frammenti appassionati e santi

Cms.ilmanifesto.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo libro di Alessandro Barbero (San Francesco, Laterza, pp. 448, euro 20) inizia con Mussolini, e finisce con Margaret Thatcher. Il primo considerava il santo di Assisi un modello come . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

quei frammenti appassionati e santi

© Cms.ilmanifesto.it - Quei frammenti appassionati e «santi»

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Quei Frammenti Appassionati Santi